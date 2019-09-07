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Сутки на Донбассе: 11 обстрелов

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С начала текущих суток сепаратисты дважды обстреливали позиции украинских военных. Днем ранее обстрелов было 11.
Украинские военные адекватно отвечают на атаки противника
Украинские военные адекватно отвечают на атаки противника
Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов. Кроме того, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое, Орехово.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.

Там также сообщили, что с начала текущих суток противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 5 сентября сепаратисты 21 раз обстреляли украинские позиции. Один военный погиб и один был ранен.

Как сообщалось 6 сентября, суд отпустил еще одного свидетеля катастрофы МН17.

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Теги: Донбасс, обстрел, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
Ira0956    07.09.2019, 09:16
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Ira0956
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