Агентство Fitch повысило рейтинг Украины

Украина улучшила макроэкономическую стабильность.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте повышены с уровня "B-" до "B". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Об этом говорится в сообщении агентства вечером 6 сентября, прогнозы по рейтингам положительные, передает Корреспондент.

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Отмечается, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", – говорится в сообщении.

"Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения "B" на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году", – подчеркнули в Fitch.

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