Под Сумами из-за незаконной врезки загорелась газовая скважина

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ликвидировать огонь пытались на протяжении 6 часов 70 человек dsns.gov.ua

Под поселком Анастасиевка Роменского района в Сумской области на газовой скважине возник пожар. Ликвидировать огонь пытались на протяжении 6 часов 70 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“7 сентября в 00 час. 55 мин. в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Анастасиевка Роменского района, предварительно в ходе несанкционированной врезки на газовой скважине № 121 НГДУ „Ахтырканефтегаз“ возник пожар”, — говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Отмечается, что только в 7:00 факельное горение было ликвидировано.

“Огнем уничтожено одну единицу техники. Всего привлечено 70 чел. и 24 ед. техники, из них от ДСНС 53 чел. о/с и 14 ед. техники”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось. в январе на двух подпольных АЗС в Запорожье изъяли 37 тонн дизтоплива.

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