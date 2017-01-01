Автобусы из Лефортово прибыли в аэропорт Внуково

В аэропорту в этот момент уже находился самолет с ливреей в виде украинского флага. Автобусы, в которых вероятно находятся заключенные, подъехали прямо к борту.

Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, утром в субботу, 7 сентября, заехали на аэродром Внуково в Москве, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала Внуково-2.

Ранее сообщалось, что аналогичные автобусы покинули территорию СИЗО Лефортово.

Также сообщается, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала Внуково-2. У самолета включены двигатели. Автобусы подъехали к борту автобуса.

Также руководитель российской группы адвокатов Николай Полозов подтвердил, что его подзащитные покинули Лефортово.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Накануне российский адвокат заявлял, что Зеленский помиловал 12 россиян и по состоянию на вечер пятницы они находились в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

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