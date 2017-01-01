Процедура обмена пленными между РФ и Украиной уже началась
Процедура обмена удерживаемыми лицами в Украине и России началась.
Об этом в Twitter сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.
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“Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошёл”, — написал адвокат.
В списках на обмен 35 украинцев, среди которых есть Роман Сущенко. Об этом сообщил российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.
"По моим данным, обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - заявил Фейгин.
Журналисты в ожидании обмена пленными, ведут трансляцию из аэропорта. Официальную информацию об обмнене пока никто не дает.
К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.
“Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)“, – сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец. С родственниками работают психологи.
Самолет специального авиаотряда “Россия” прилетел в украинскую аэропорт Борисполь. Видео приземления борта опубликовал у себя в Twitter журналист издания Bild Джулиан Репке
45 minutes later.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 септември 2019 г.
No movement so far.
But I noticed a bus and black SUVs waiting near a Ukraine Air Force An-26 nearby. pic.twitter.com/Wl28lbGGrO
Moved to the other side of the terminal to catch a bus leaving the vicinity of the Tu-204, accompanied by a black SUV.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 септември 2019 г.
Could not see if anyone entered or exited the bus. Several people around the plane. pic.twitter.com/63m2Wo5MCx
Как сообщалось 6 сентября, Чубаров считает, что Украина обменом без крымских татар поможет РФ укрепиться в Крыму.
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