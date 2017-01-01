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Процедура обмена пленными между РФ и Украиной уже началась

Спецтема: Обмен украинских политзаключенных
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К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев.
Полозов сообщил последние новости об обмене пленными
Полозов сообщил последние новости об обмене пленными
https://twitter.com/JulianRoepcke

Процедура обмена удерживаемыми лицами в Украине и России началась.

Об этом в Twitter сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

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“Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошёл”, — написал адвокат.

В списках на обмен 35 украинцев, среди которых есть Роман Сущенко. Об этом сообщил российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"По моим данным, обмен на 35 человек. 24 моряка  и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - заявил Фейгин.

Журналисты в ожидании обмена пленными, ведут трансляцию из аэропорта. Официальную информацию об обмнене пока никто не дает.

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

“Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)“, – сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец. С родственниками работают психологи.

Самолет специального авиаотряда “Россия” прилетел в украинскую аэропорт Борисполь. Видео приземления борта опубликовал у себя в Twitter журналист издания Bild Джулиан Репке

 

Как сообщалось 6 сентября, Чубаров считает, что Украина обменом без крымских татар поможет РФ укрепиться в Крыму.

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Теги: обмен пленными
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