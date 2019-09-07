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В России сообщили, что Вышинский вылетает из Киева в Москву

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Журналист, по данным российских коллег, с минуты на минуту покинет Украину и прибудет в Россию.
Отпущенного украинским судом Вышинского ждут в Москве
Отпущенного украинским судом Вышинского ждут в Москве

Бывший редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Об этом заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, сообщают РИА Новости.

В конце августа пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины.

Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей Вышинского и изменил меру пресечения на личное обязательство. Он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, уведомлять суд об изменении места проживания и работы. При этом Вышинский возражал против того, чтобы его обменяли на украинских заключенных в России. 

Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в подрывной информационной деятельности и в госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

 

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Теги: Украина-Россия, журналист, обмен пленными, Кирилл Вышинский
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Источник: korrespondent.net

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