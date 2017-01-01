Близкие украинских заключенных едут в аэропорт

Родственники украинцев, которые удерживались в России едут их встречасть в аэропорт.

Родственники 24 моряков и еще 11 украинских заключенных едут их встречать в аэропорт. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитника Марка Фейгина.

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – ред.)", – сказала в комментарии изданию мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Также сообщается, что с родственниками работают психологи.

Раньше адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Ранее сообщалось, что автобусы из московского СИЗО Лефортово, в которых вероятно находятся заключенные в РФ Украинцы, прибыли в аэропорт Внуково, где их ждал самолет с ливреей в виде украинского флага. Также стало известно, что в небо Украины зашел российский спецборт.

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