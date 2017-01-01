День военной разведки: Хомчак поздравил военнослужащих

Закаленные войной разведчики, полны стремления к победе и желанием отомстить врагу за потерю своих боевых побратимов.

Сегодня в Украине отмечают День военной разведки. С праздником украинских воинов поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

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“Все годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач“, - отметил Хомчак.

Он выразил уверенность, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полные стремления к победе и желания отомстить врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем будут героически защищать территориальную целостность Родины.

“В этот торжественный день желаю всему личному составу военной разведки Украины крепкого здоровья, несокрушимости духа, новых успехов и побед. Слава Украине!“ - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Как сообщалось, генерала Назарова увольняют из рядов ВСУ.

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