День военной разведки: Хомчак поздравил военнослужащих
Сегодня в Украине отмечают День военной разведки. С праздником украинских воинов поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
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“Все годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач“, - отметил Хомчак.
Он выразил уверенность, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полные стремления к победе и желания отомстить врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем будут героически защищать территориальную целостность Родины.
“В этот торжественный день желаю всему личному составу военной разведки Украины крепкого здоровья, несокрушимости духа, новых успехов и побед. Слава Украине!“ - отметил Главнокомандующий ВСУ.
Как сообщалось, генерала Назарова увольняют из рядов ВСУ.
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