В одном из ВУЗов Запорожья вспыхнул сильный пожар
В городе Запорожье ранним утром 7 сентября в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.
Как сообщает региональная пресса, здесь загорелась аудитория во втором корпусе "Машинки".
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К ликвидации возгорания были привлечены 50 сотрудников ГСЧС, которые прибыли на место происшествия на 15-ти автомобилях.
Прибывшие на место спасатели приняли меры по недопущению распространения огня на большие территории.
Что касается причин возгорания, то они устанавливаются экспертами. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. В полиции пока не прокомментировали ситуацию.
Как сообщалось, в мае в Киеве горел один из корпусов университета культуры.
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