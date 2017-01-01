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В одном из ВУЗов Запорожья вспыхнул сильный пожар

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Причины возгорания пока не известны.
В одном из ВУЗов Запорожья вспыхнул сильный пожар
© ГСЧС
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  • Информации о пострадавших нет
  • Информации о пострадавших нет
В одном из ВУЗов Запорожья вспыхнул сильный пожар
Информации о пострадавших нет
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В городе Запорожье ранним утром 7 сентября в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.

Как сообщает региональная пресса, здесь загорелась аудитория во втором корпусе "Машинки".

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К ликвидации возгорания были привлечены 50 сотрудников ГСЧС, которые прибыли на место происшествия на 15-ти автомобилях.

Прибывшие на место спасатели приняли меры по недопущению распространения огня на большие территории.

Что касается причин возгорания, то они устанавливаются экспертами. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. В полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Как сообщалось, в мае в Киеве горел один из корпусов университета культуры.

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Теги: пожар, Запорожье, ВУЗ
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