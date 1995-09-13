Обмен пленными: В Борисполь приехал Зеленский
В аэропорт Борисполь, где ожидают прибытия самолета с украинцами, которых по обмену выдает Россия, приехал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Украинская правда.
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“По приезде Зеленский зашел в VIP-терминал. Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка“, - уточняет издание.
По данным источников УП, приближенных к процессу обмена, в рамках масштабного обмена Украина выдаст России 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-и отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.
Владимир Цемах
Кирилл Вышинский
Виктор Агеев, 13.09.1995
Александр Баранов, 11.08.1983
Аслан Басханов, 06.04.1966
Елена Бобовая, 26.04.1972
Андрей Васьковский, 25.12.1991
Руслан Гаджиев, 10.02.1973
Владимир Галич, 18.01.1948
Сергей Гнатьев, 13.04.1988
Анна Дубенко, 18.08.1982
Станислав Ежов, 22.06.1978
Аркадий Жидких, 19.11.1967
Игорь Кимаковский, 28.04.1972
Ольга Ковалис, 07.08.1968
Сергей Коверник, 16.02.1978
Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
Андрей Костенко, 18.09.1984
Алексей Лазаренко, 13.10.1985
Сергей Лазарев, 07.05.1957
Юрий Ломако, 04.02.1961
Петр Мельничук, 12.07.1972
Евгений Мефедов, 22.05.1983
Максим Одинцов, 25.04.1983
Юлия Просолова, 13.07.1988
Александр Ракущин, 19.03.1963
Антонина Родионова, 06.09.1969
Александр Саттаров, 28.12.1980
Алексей Седиков, 10.10.1979
Тарас Синичак, 24.06.1977
Александр Тарасенко, 10.07.1970
Андрей Третьяков, 18.10.1973
Виктор Федоров, 18.07.1969
Денис Хитров, 28.04.1977
Павел Черных, 04.08.1975
В свою очередь Валентин Рыбин, адвокат граждан РФ, которые удерживались в Украине, сообщил, что самолет с россиянами улетает без Руслана Гаджиева, который значится в списках на обмен.
Как сообщалось, процедура обмена пленными между РФ и Украиной началась
7 сентября.
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Так разве в стране не гражданская война, если украинцев меняют на украинцев.