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Зеленский приехал в аэропорт Борисполь

Комментариев: 4
В аэропорт также приехали главы силовых ведомств Украины - СБУ, МВД, ВМС ВСУ, министр обороны и генпрокурор.
Президентский кортеж в аэропорту
Президентский кортеж в аэропорту
twitter.com/ukrpravda_news

В аэропорт Борисполь, где ожидают прибытия самолета с освобожденными из России украинцами, приехал президент Владимир Зеленский. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Украинская правда.

По приезду Зеленский ушел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Тем временем, украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту пересек государственную границу Украины.

Напомним, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Родственники украинских заключенных также прибыли в аэропорт.

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Теги: аэропорт, аэропорт Борисполь, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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сергей11    07.09.2019, 14:22
Оценка:  0
сергей11
И где Рабинович??? Ах да, суббота же..))
bertal    07.09.2019, 13:50
Оценка:  +3
bertal
Не, классно. А что там президент делает? Каким он боком к освобожденным? У него наверно все в порядке в стране которая за него проголосовала? Зебил, бля дь , не понимает что предвыборная компания закончилась, и теперь нужно работать на благо страны как обещал, а не кататься по миру на самокате, встр
bertal    07.09.2019, 13:52
Оценка:  +3
bertal
встречать освобожденных есть кому, его присутствие там не к чему, тем более он там никаким боком, ПИАРИСТ вот это новый през
Антибес    07.09.2019, 13:40
Оценка:  +1
Антибес
А Зе на кого меняют?На Джигурду?
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