Экс-нардепу Скуратовскому объявили еще одно подозрение

Радикала подозревают в сокрытии корпоративных прав на три компании общей стоимостью более 24 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 6 сентября сообщили о подозрении депутату Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Сергею Скуратовскому.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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“Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользовании транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн“, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено. Правоохранители пытаются его найти.

В САП напомнили, что 12 марта 2019 года прокуратура передавала в ГПУ представление на Скуратовского в связи с возможным декларированием недостоверной информации. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что пока не будет вносить в Раду представление на этого нардепа

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Как сообщалось 5 сентября, прокуратура Киевской области расследует уголовное производство по заявлению сельского головы села Плахтянка Александра Сорочана о избиении бывшим нардепом Сергеем Скуратовским.

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