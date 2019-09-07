Зеленский рассказал, как удалось реализовать обмен пленными

7 августа состоялся телефонный разговор Зеленского с Путиным - договорились о первом этапе прекращения войны.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, дальше - возвращение всех пленных, прекращение войны и возвращение территорий.

Об этом он рассказал в аэропорту Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами.

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“7 августа состоялся телефонный разговор с Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокирования диалога и о первом этапе прекращения войны. Договорились создать рабочие группы и в течение месяца мы должны были говорить предметно об освобождении моряков и пленных “, - сказал Зеленский.

От Украины рабочей группой по освобождению руководил Андрей Ермак. По словам Зеленского, стороны не меняли договоренностей в ходе реализации обмена.

“Мы все сделали первый шаг. Он был очень сложным. Мне кажется, и я уверен, мы знаем, что делать дальше. Далее мы будем сейчас говорить. Как вы видите. Есть не просто разговоры, есть результат. Далее мы будем приближать время возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа. Сначала Золотое-Петровское, далее развод по всей территории, далее прекращении огня в полной мере. После этого сложный этап, мы верим в это вместе с вами, вместе со всей страной - мы вернем не только людей, но и наши территории“, - рассказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченных моряка. Некоторые из них находились в России с 2014 года.

Как сообщалось 5 сентября, президент РФ Владимир Путин прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией..

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