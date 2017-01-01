В Днепре оператор местного СМИ спас самоубийцу

Пьяный мужчина собирался прыгнуть с моста.

Сохранить жизнь отчаявшемуся мужчине помог сотрудник одного из местных СМИ facebook.com/Новицкая Анжелика

В городе Днепр в субботу, 7 сентября, с Нового моста пытался спрыгнуть 25-летний мужчина. Рядом с ним были женщина и маленький брат, однако даже этого его не останавливало.

Об этом сообщила Анжелика Новицкая в социальной сети Facebook.

Сохранить жизнь отчаявшемуся мужчине помог оператор одного из местных СМИ.

Читай также: В Запорожье пьяная девушка хотела покончить с жизнью

По словам очевидцев, женщина и ребенок пытались удержать прыгающего за ноги, однако это им плохо удавалось. В это время и вмешался оператор: он повалил мужчину на землю и держал вплоть до приезда полиции. Эти меры были вынужденными — мужчина вел себя достаточно агрессивно.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но что сподвигло его столь отчаянный и безрассудный поступок — пока неизвестно. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает — его доставили в отделение полиции для выяснения деталей случившегося.

Покончить с собой хотел 25-летний мужчина facebook.com/Новицкая Анжелика

Как сообщалось, в апреле в Мариуполе 16-летняя девочка пыталась покончить с собой - полиция засняла спасение ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram