Бойко: Важно начать процесс возвращения мира в Украину с обмена пленных

Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«У нас сегодня есть исторический шанс остановить войну, принести мир и вернуть территории. Нам очень важно начать этот процесс с обмена пленных как составной части этого процесса, начать с возвращения наших людей домой. И здесь будут, конечно, компромиссы, может даже болезненные, но не может такой затяжной конфликт быть решен без компромисса. Это придется делать, и мы должны честно сказать об этом обществу», — подчеркнул Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.



