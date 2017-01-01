Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бойко: Важно начать процесс возвращения мира в Украину с обмена пленных

Комментариев: 0
Бойко: Важно начать процесс возвращения мира в Украину с обмена пленных

Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«У нас сегодня есть исторический шанс остановить войну, принести мир и вернуть территории. Нам очень важно начать этот процесс с обмена пленных как составной части этого процесса, начать с возвращения наших людей домой. И здесь будут, конечно, компромиссы, может даже болезненные, но не может такой затяжной конфликт быть решен без компромисса. Это придется делать, и мы должны честно сказать об этом обществу», — подчеркнул Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь