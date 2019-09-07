Сенцов: До победы еще очень далеко

Режиссер считает, что даже на последнем освобожденном пленнике борьба не закончится. Об этом он сказал журналистам в аэропорту.

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов считает, что до победы еще очень далеко. Об этом он сказал журналистам в субботу, 7 сентября, в аэропорту Борисполь, сообщает ТСН.

Сенцов несколько минут не давал комментариев, поскольку успокаивал дочь, которая плакала в его объятиях.

Позже он выразил надежду, что вскоре в Украину вернутся другие пленники.

"Даже на последнем освобожденном пленнике наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. У нас нет другого выбора", - сказал он.

По словам освобожденного, он очень рад вернуться домой на родную землю. За это он также выразил благодарность: "Хочется сказать большое спасибо тем людям, которые помогали нам и нашим семьям все эти годы, боролись за наше освобождение и добились его".

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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