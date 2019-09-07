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Сенцов: До победы еще очень далеко

Комментариев: 2
Режиссер считает, что даже на последнем освобожденном пленнике борьба не закончится. Об этом он сказал журналистам в аэропорту.
Олег Сенцов обнимает плачущую дочь
Олег Сенцов обнимает плачущую дочь
tsn.ua

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов считает, что до победы еще очень далеко. Об этом он сказал журналистам в субботу, 7 сентября, в аэропорту Борисполь, сообщает ТСН.

Сенцов несколько минут не давал комментариев, поскольку успокаивал дочь, которая плакала в его объятиях.

Позже он выразил надежду, что вскоре в Украину вернутся другие пленники.

"Даже на последнем освобожденном пленнике наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. У нас нет другого выбора", - сказал он.

По словам освобожденного, он очень рад вернуться домой на родную землю. За это он также выразил благодарность: "Хочется сказать большое спасибо тем людям, которые помогали нам и нашим семьям все эти годы, боролись за наше освобождение и добились его".

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Украина-Россия, заключенные, Сенцов, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    07.09.2019, 15:54
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ПОВЕЗЛО СУЧАРЕ, А ТО БЫ 20 ЛЕТ НА КИЧЕ ШКУРУ ТЕР.....
Via_dolorosa    07.09.2019, 16:03
Оценка:  0
Via_dolorosa
а за что ему сидеть, он ведь не уголовник или насильник какой-то; по политическим сел по сфабрикованному делу как в 1937 делали; раша сейчас проходит период 30-х годов эпоху Ежова и Лаврентия Берии.
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