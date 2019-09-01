Обмен пленными: СМИ опубликовали список россиян

Из 35 человек, которых Украина передала РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами, 11 были помилованы, 19-ти – отменена мера пресечения.

СМИ опубликовали список россиян, которые отправились в РФ в рамках обмена facebook.com/andriy.tsaplienko

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в Россию отправили 35 человек, сообщает Украинская правда.

По информации издания, из них 11 были помилованы, 19-ти – отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. Среди них:

Владимир Цемах; Кирилл Вышинский; Виктор Агеев; Александр Баранов; Аслан Басханов; Елена Бобовая; Андрей Васьковский; Руслан Гаджиев; Владимир Галич; Сергей Гнатьев; Анна Дубенко; Станислав Ежов; Аркадий Жидких; Игорь Кимаковский; Ольга Ковалис; Сергей Коверник; Дмитрий Кореновский; Андрей Костенко; Алексей Лазаренко; Сергей Лазарев; Юрий Ломако; Петр Мельничук; Евгений Мефедов; Максим Одинцов; Юлия Просолова; Александр Ракущин; Антонина Родионова; Александр Саттаров; Алексей Седиков; Тарас Синичак; Александр Тарасенко; Андрей Третьяков; Виктор Федоров; Денис Хитров; Павел Черных.

Адвокат Валентин Рыбин сообщил в Facebook, что Гаджиев, который числился в списках на обмен, не улетел вместе с остальными.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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