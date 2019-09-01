Обмен пленными: СМИ опубликовали список россиян
В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в Россию отправили 35 человек, сообщает Украинская правда.
По информации издания, из них 11 были помилованы, 19-ти – отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. Среди них:
- Владимир Цемах;
- Кирилл Вышинский;
- Виктор Агеев;
- Александр Баранов;
- Аслан Басханов;
- Елена Бобовая;
- Андрей Васьковский;
- Руслан Гаджиев;
- Владимир Галич;
- Сергей Гнатьев;
- Анна Дубенко;
- Станислав Ежов;
- Аркадий Жидких;
- Игорь Кимаковский;
- Ольга Ковалис;
- Сергей Коверник;
- Дмитрий Кореновский;
- Андрей Костенко;
- Алексей Лазаренко;
- Сергей Лазарев;
- Юрий Ломако;
- Петр Мельничук;
- Евгений Мефедов;
- Максим Одинцов;
- Юлия Просолова;
- Александр Ракущин;
- Антонина Родионова;
- Александр Саттаров;
- Алексей Седиков;
- Тарас Синичак;
- Александр Тарасенко;
- Андрей Третьяков;
- Виктор Федоров;
- Денис Хитров;
- Павел Черных.
Адвокат Валентин Рыбин сообщил в Facebook, что Гаджиев, который числился в списках на обмен, не улетел вместе с остальными.
Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.
Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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