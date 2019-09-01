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Обмен пленными: СМИ опубликовали список россиян

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Из 35 человек, которых Украина передала РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами, 11 были помилованы, 19-ти – отменена мера пресечения.
СМИ опубликовали список россиян, которые отправились в РФ в рамках обмена
СМИ опубликовали список россиян, которые отправились в РФ в рамках обмена
facebook.com/andriy.tsaplienko

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в Россию отправили 35 человек, сообщает Украинская правда.

По информации издания, из них 11 были помилованы, 19-ти – отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее. Среди них:

  1. Владимир Цемах;
  2. Кирилл Вышинский;
  3. Виктор Агеев;
  4. Александр Баранов;
  5. Аслан Басханов;
  6. Елена Бобовая;
  7. Андрей Васьковский;
  8. Руслан Гаджиев;
  9. Владимир Галич;
  10. Сергей Гнатьев;
  11. Анна Дубенко;
  12. Станислав Ежов;
  13. Аркадий Жидких;
  14. Игорь Кимаковский;
  15. Ольга Ковалис;
  16. Сергей Коверник;
  17. Дмитрий Кореновский;
  18. Андрей Костенко;
  19. Алексей Лазаренко;
  20. Сергей Лазарев;
  21. Юрий Ломако;
  22. Петр Мельничук;
  23. Евгений Мефедов;
  24. Максим Одинцов;
  25. Юлия Просолова;
  26. Александр Ракущин;
  27. Антонина Родионова;
  28. Александр Саттаров;
  29. Алексей Седиков;
  30. Тарас Синичак;
  31. Александр Тарасенко;
  32. Андрей Третьяков;
  33. Виктор Федоров;
  34. Денис Хитров;
  35. Павел Черных.

Адвокат Валентин Рыбин сообщил в Facebook, что Гаджиев, который числился в списках на обмен, не улетел вместе с остальными.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Украина-Россия, обмен, россияне, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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