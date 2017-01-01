Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ

По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.

Зеленский заявил, что во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией заявил, что во втором этапе вернутся все заключенные, сообщает 112 Украина.

"Это второй этап, об этом говорил. Я думаю, что во втором уже этапе мы будем серьезно работать и мы вернем всех наших людей, освободим", - отметил Зеленский.

Также президент заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.

Финальный этап, по словам президента, заключается в возврате под контроль Украины территорий Донецкой и Луганской областе.

Зеленский также сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы это сделали. Все, что от нас просили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

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