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В Черкассах неизвестный "заминировал" более сотни объектов

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Сообщение о минировании пришло по электронной почте.
Взрывчатка не обнаружена
Взрывчатка не обнаружена
npu.gov.ua

Более 150 объектов проверили вчера на предмет взрывоопасных предметов в Черкассах, после сообщения о заминировании.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Неизвестный сообщил по электронной почте о минировании больницы, жилых домов и торговых центров. Всего более 150 объектов по всему городу. Была проведена проверка — взрывоопасных предметов обнаружено не было.

СВ Черкасского ОП ГУНП в области начато досудебное расследование.

Как сообщалось, 6 сентября в Черкассах женщина носила в пакете оружие и гранату.

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Теги: минирование, Черкассы
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