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ДТП под Житомиром: погибли четверо юношей, три женщины травмированы

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В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения.
ДТП под Житомиром: погибли четверо юношей, три женщины травмированы
пресс-служба Нацполиции

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы, сообщает Нацполиция области.

Трагедия произошла 6 сентября, около 20.30, на 108 км автодороги Киев-Чоп, вблизи поворота на с. Тесневку Коростышевского района. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia. В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины.

Предварительно, водитель Ваза, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Insignia, который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение. В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины.

За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно с ушибами.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Коростышевского отдела. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами" УК Украины.

Напомним, накануне на Львовщине два человека погибли в ДТП. Водитель внедорожника Mercedes-Benz ML совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с велосипедистом и въехал в дерево.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Hyundai сбил полицейского и скрылся. Был веден план Перехват.

 

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Теги: ДТП, авария, Житомирская область, Киев-Чоп, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Georg55    07.09.2019, 17:05
Оценка:  0
Georg55
Жигули это консервная банка!!
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