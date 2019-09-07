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Обмен пленных украинцев: реакция мировых лидеров

Комментариев: 6
Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру.
Волкер выразил надежду на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией
Волкер выразил надежду на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией
Офис президента

Президент США Дональд Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

"Россия и Украина только что обменяли большое число заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" — написал Трамп.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что сегодняшний обмен заключенными послужит импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации Минских договоренности. Так он прокомментировал на своей странице в Twitter состоявшийся в субботу обмен заключенными между Украиной и Россией.

"Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей", - написал Волкер.

Президент Европейского Совета Дональд Туск рад освобождению Олега Сенцова и моряков и призвал Россию освободить всех политзаключенных. Об этом Туск написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - заявил президент СЕ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду", - приводит он слова Меркель на своей странице в Twitter.

По словам Меркель, она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и моряки Украины, наконец, вернулись домой.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - добавила она.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

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Теги: США, Украина-Россия, Евросоюз, Меркель, обмен пленными, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    07.09.2019, 18:34
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ПЕРВЫМ ШАГОМ К МИРУ ?!
РАЗВЕ РОССИЯ ВОЮЕТ С ЩЕНЕВМЕРЛОВКОЙ ?!
ПРИ ОБМЕНЕ ХОХЛЯДИ ОБМЕНЯЛИ НА УКРОП ВСЕГО 12 РОССИЯН , ОСТАЛЬНЫЕ ИХ ГРАЖДАНЕ....
ТАК С КЕМ ВОЮЕТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ?
П    07.09.2019, 18:53
Оценка:  -2
П
Остальные такие же лишнехромосомные. И скрелы у них в мозгу проросли. В общем, твои угро-фино-монгольские выблядки(соотечественники).
ps4fifa20    07.09.2019, 18:29
Оценка:  -1
ps4fifa20
Обменять главного свидетеля в Гааге на 24 моряки которые и так по решению суда должны уже как месяц россия вернуть, да уж...
ПАТРИОТ    07.09.2019, 18:33
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Главным свидетелем должен стать авиадиспетчер, который направил пассажирский самолёт в зону ведения боевых действий после того, как ЛНРовцы уже сбивали боевой самолёт украинской авиации!
ps4fifa20    07.09.2019, 18:40
Оценка:  -1
ps4fifa20
россия 24 = ты забыл еще 2 истребителя написать , один из которых сбил самолёт
VSHIVANKA    07.09.2019, 18:18
Оценка:  +2
VSHIVANKA
СОВЕРШЕННО ПОХ......
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