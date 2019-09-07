Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Освобожденных украинцев привезли в больницу Феофания

Комментариев: 2
Панова и Кольченко разместили в ЛОР-отделении, а Клыха увезли в реанимационное отделение. Сенцов отказался от госпитализации..
В больницу Феофания привезли 11 освобожденных украинцев
В больницу Феофания привезли 11 освобожденных украинцев
УНИАН

В больницу Феофания для проведения медицинских осмотров привезли 11 украинцев, которые сегодня в рамках обмена прибыли из России, сообщает УНИАН.

Для проведения медосмотров и реабилитации привезли Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Сенцов отметил, что не нуждается в лечении, чувствует себя хорошо и планирует выписаться из больницы. Сейчас его осматривают врачи. Позже он отказался от госпитализации.

Панова и Кольченко разместили в ЛОР-отделении, а Клыха увезли в реанимационное отделение.

Вместе с ними находятся их родственники. Журналистов на территорию клиники не пропускают.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Больница, украинцы, Феофания, Пленные, обмен пленными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
П    07.09.2019, 19:03
Оценка:  +1
П
Как это заело петухов мокшанских.
ПНХ    07.09.2019, 18:55
Оценка:  -1
ПНХ
первый и последний раз увидели пересичные каклы феофанию изнутри....
сергей11    07.09.2019, 19:05
Оценка:  0
сергей11
Тебе, нищеброду, и этого не светит..
Антибес    07.09.2019, 18:22
Оценка:  +1
Антибес
В МОРГ всех кто жалуется на здоровье!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь