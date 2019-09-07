Освобожденных украинцев привезли в больницу Феофания

Панова и Кольченко разместили в ЛОР-отделении, а Клыха увезли в реанимационное отделение. Сенцов отказался от госпитализации..

В больницу Феофания для проведения медицинских осмотров привезли 11 украинцев, которые сегодня в рамках обмена прибыли из России, сообщает УНИАН.

Для проведения медосмотров и реабилитации привезли Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Сенцов отметил, что не нуждается в лечении, чувствует себя хорошо и планирует выписаться из больницы. Сейчас его осматривают врачи. Позже он отказался от госпитализации.

Панова и Кольченко разместили в ЛОР-отделении, а Клыха увезли в реанимационное отделение.

Вместе с ними находятся их родственники. Журналистов на территорию клиники не пропускают.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

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