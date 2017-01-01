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В Полтаве на взятке задержали главу областной таможни

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Чиновник за беспрепятственное проведение таможенных формальностей требовал 400 долларов за один растаможенный автомобиль с грузом.
Таможенника задержали и сейчас готовится ходатайство о заключении фигуранта под стражу
Таможенника задержали и сейчас готовится ходатайство о заключении фигуранта под стражу
vppnr.gp.gov.ua

Начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом, сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины.

"Установлено, что начальник Полтавской таможни в начале мая 2019 года выдвинул субъекту внешнеэкономической деятельности требование о передаче ему денежных средств за беспрепятственное проведение таможенных формальностей из расчета 400 долларов США за один растаможенный автомобиль с грузом в зоне деятельности возглавляемой им таможни. 7 сентября 2019 года вымогатель в Киеве получил "вознаграждение" за 10 оформленных контейнеров - 4000 долларов США, что задокументировано в рамках контроля за совершением преступления", - сказано в сообщении.

Таможенника задержали и сейчас готовится ходатайство о заключении фигуранта под стражу и отстранение от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мошенников, которые от имени Владимира Зеленского вымогали $570 тысяч за должность в Укроборонпроме.

Также стало известно, что на Винничине подполковника полиции судят за крупную взятку.

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Теги: коррупция, Таможня, взятка, Полтава, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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