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Сенцов и Балух покинули Феофанию

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В больнице освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.
Остальных украинцев еще обследуют
Остальных украинцев еще обследуют
Офис президента

Украинцы Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу Феофания, куда доставили 11 освобожденных заложники Кремля после прилета в Украину. Остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы, сообщает 5 канал.

Сообщается, что в Феофании освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.

По словам врачей, состояние бывших пленных разное. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Украина-Россия, Феофания, Сенцов, Пленные, обмен пленными, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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