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Путин и Зеленский провели переговоры

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Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Киева, подчеркнули в Кремле.
Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры
Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры
 
Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом вечером 7 сентября сообщил Офис украинского лидера в Facebook.
 
Отмечается, что главы государств остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Также лидеры двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. 

Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе президента Украины. По данным российской стороны, лидеры договорились продолжать дальнейшие контакты. 
 
 
Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Теги: Украина-Россия, Путин, переговоры, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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