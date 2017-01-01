Путин и Зеленский провели переговоры

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Киева, подчеркнули в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом вечером 7 сентября сообщил Офис украинского лидера в Facebook

Отмечается, что главы государств остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Также лидеры двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате.

Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как подчеркнули в Кремле , разговор состоялся по инициативе президента Украины. По данным российской стороны, лидеры договорились продолжать дальнейшие контакты.

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами , в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet