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В Черниговской области погиб военнослужащий

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Инцидент произошел при перемещении техники. Его причиной стало нарушение мер безопасности, отметили в командовании Север.
На Черниговщине погиб военнослужащий-контрактник
На Черниговщине погиб военнослужащий-контрактник
facebook.com/kommander.nord

В районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования Север. Инцидент произошел в субботу, 7 сентября, говорится на официальной странице командования в Facebook.

Отмечается, что причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента назначено служебное расследование. 

В Ровенской области на полигоне умер военный

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время несения службы на границе в результате разрыва неизвестного предмета погиб пограничник.

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Теги: смерть, военный, Украинская армия, Черниговская область, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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