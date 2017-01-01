В НАТО одобрили возвращение Сенцова и моряков

В альянсе назвали правильным шагом обмен пленными между Украиной и Россией. При этом Москву призвали выполнять Минские соглашения.

В НАТО приветствовали возвращение 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе, и режиссера Олега Сенцова в Украину. Об этом говорится в официальном заявлении представителя НАТО Оаны Лунгеску, которое было опубликовано 7 сентября.

Отмечается, что возвращение моряков, захваченных Россией, вместе с Олегом Сенцовым - "шаг в правильном направлении".

Альянс продолжает призывать РФ выполнять все свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая освобождение всех заключенных.

Также в НАТО подчеркнули важность объективного расследования катастрофы МН17.

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Среди переданных РФ лиц - сепаратист Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к крушению пассажирского авиалайнера MH17 над Донбассом. Генпрокурор Нидерландов попросил Россию передать Цемаха следствию.

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