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Двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен

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За ежемесячную плату более 100 тысяч гривен чиновники обещали не препятствовать деятельности предпринимателей при регистрации землеустроительной документации.
Часть изъятых денег
Часть изъятых денег
ГБР

Следователи Государственного бюро расследований задержали должностное лицо Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого горсовета по факту получения неправомерной выгоды от предпринимателей. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГБР.

"За ежемесячную плату в сумме более 100 тысяч гривен чиновники обещали не препятствовать деятельности предпринимателей при регистрации землеустроительной документации. Предприниматели платили неправомерную выгоду путем перевода средств на банковскую карточку и.о. директора коммунального предприятия – задокументировано более 30 таких фактов", – говорится в сообщении.

Оба фигуранта задержаны во время получения очередной взятки. Во время обысков в рабочих кабинетах и по месту жительства задержанных следователи ГБР обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 13900 долларов, 3700 российских рублей и более 60 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о вручении задержанным сообщений о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен

Ранее сообщалось, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

Также стало известно, что на Винничине подполковника полиции судят за крупную взятку.

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Теги: взятка, фото, взятки, Луганская область, задержание, ГБР, Госгеокадастр
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Источник: korrespondent.net

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