Итоги 7 сентября: Украино-российский обмен пленными и митинг в Одессе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украину из РФ вернулись 35 пленных граждан president.gov.ua

В Украину вернулись 35 пленных граждан; в Одессе прошел масштабный митинг: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по схеме "35 на 35"

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Одесситы протестовали против увольнения Ройтбурда

В Одессе под областным советом собрался многолюдный митинг в поддержку Александра Ройтбурда, ранее на этой неделе уволенного решением депутатов с поста директора Одесского художественного музея.

Трамп отменил мирные переговоры с Талибаном и президентом Афганистана

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные встречи с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за теракта в Кабуле.

Омбудсмен сообщила, сколько еще украинцев удерживает РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории России и в аннексированном Крыму остаются еще более 110 пленных граждан Украины.

Президент анонсировал новые договоренности с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором этапе обмена пленными вернутся все заключенные украинцы.

Также глава государства подчеркнул, что с Москвой достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.

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