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Итоги 7 сентября: Украино-российский обмен пленными и митинг в Одессе

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
В Украину из РФ вернулись 35 пленных граждан
В Украину из РФ вернулись 35 пленных граждан
president.gov.ua

В Украину вернулись 35 пленных граждан; в Одессе прошел масштабный митинг: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по схеме "35 на 35"

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

 

Одесситы протестовали против увольнения Ройтбурда

В Одессе под областным советом собрался многолюдный митинг в поддержку Александра Ройтбурда, ранее на этой неделе уволенного решением депутатов с поста директора Одесского художественного музея.

 

Трамп отменил мирные переговоры с Талибаном и президентом Афганистана

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные встречи с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за теракта в Кабуле.

 

Омбудсмен сообщила, сколько еще украинцев удерживает РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории России и в аннексированном Крыму остаются еще более 110 пленных граждан Украины.

 

Президент анонсировал новые договоренности с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором этапе обмена пленными вернутся все заключенные украинцы.

Также глава государства подчеркнул, что с Москвой достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.

 

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Теги: итоги дня
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Комментариев (2)
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Cowboychik    08.09.2019, 09:59
Оценка:  +1
Cowboychik
Из 32 человек которых Украина выдала РФ, только 12 граждан РФ, остальные 20, граждане Украины. Почему Украина выдает своих граждан РФ?
Хулиганка*    08.09.2019, 10:10
Оценка:  0
Хулиганка*
А где набрать столько россиян, если в стране война гражданская?
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