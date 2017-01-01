Водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.

В Запорожской области в ночь на воскресенье произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление Наполиции в сентября.

Отмечается, что в Мелитопольском районе на автодороге Харьков – Симферополь водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался на встречу.

В результате столкновения транспортных средств на месте погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ-2104. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель Fiat Doblo – военнослужащий 1984 года рождения.

Также в ДТП пострадали еще четыре пассажира ВАЗ, среди них двое детей 2010 и 2011 годов рождения. Кроме того, среди жертв и пострадавших трое граждан Турции.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области четыре человека погибли в ДТП

Накануне в Житомирской области на трассе Киев-Чоп во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia.

Также на этой неделе на Львовщине два человека погибли в ДТП. Водитель внедорожника Mercedes-Benz ML совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с велосипедистом и въехал в дерево.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet