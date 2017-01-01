Подполковника тылового обеспечения поймали на взятке

Задержание в Донецкой области провели сотрудники ГБР.

Подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет

На весь экран Свернуть

В Краматорске Донецкой обл. следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Читай также: СБУ задержала бывшего бойца АТО за торговлю оружием

По предварительной информации, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн.

Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

Пограничника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному уведомления о подозрении, избрания подполковнику пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. Оперативное сопровождение ГВ БКОЗ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Читай также: Военная прокуратура занялась закупкой Минобороны раций для ВСУ

Квалификация - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось 5 сентября, новый министр обороны обозначил приоритеты на посту - стандарты НАТО, качество жизни солдата и борьба с коррупцией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram