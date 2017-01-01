В Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа

Ранее судимый мужчина совершил квартирную кражу в соседнем с собственным доме. Он намеревался выпрыгнуть вместе с заложницей с балкона.

В городе Южноукраинск при задержании злоумышленник с заложницей ранил ножом полицейского, который прибыл на вызов. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что инцидент произошел 6 сентября. Жительница Южноукраинска вызвала полицию, поскольку в ее квартиру проник грабитель и украл золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия правоохранители начали искать злоумышленника в соседних многоэтажных домах, где впоследствии услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался выпрыгнуть вместе с ней с балкона.

Полицейский смог спасти женщину и самого злоумышленника. При этом вор при задержании ранил ножом правоохранителя в правую руку.

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем с собственным доме. В доме злоумышленника обнаружили похищенное им имущество потерпевшей.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о краже и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.3 ст.185, ч.2 ст.345 УК Украины). Задержанному грозит наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области ранили полицейского во время задержания двоих беглецов из Николаевской колонии. Его состояние стабильно тяжелое.

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