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Оккупанты опять проводят "выборы" в Крыму: МИД просит мир усилить давление на РФ

Комментариев: 1
МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов".
АРК и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины
АРК и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины
112.ua

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых “местных выборов“ в оккупированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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“Новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма. Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая “нормализация и налаживание диалога“ вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям“, - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых “местных выборов“ во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

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В МИД заявили, что АРК и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

Как сообщалось, 8 сентября в России проводят единый день голосования.

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Теги: Крым, выборы, оккупанты, Россия, МИД
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Комментариев (1)
Антибес    08.09.2019, 12:59
Оценка:  +1
Антибес
Крым-это Россия.Вопрос закрыт уже давно.Так что это бессильное бурление говен давно пора прекратить.
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