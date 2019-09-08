Оккупанты опять проводят "выборы" в Крыму: МИД просит мир усилить давление на РФ

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов".

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых “местных выборов“ в оккупированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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“Новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма. Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая “нормализация и налаживание диалога“ вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям“, - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых “местных выборов“ во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

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В МИД заявили, что АРК и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

Как сообщалось, 8 сентября в России проводят единый день голосования.

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