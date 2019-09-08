На Обуховщине грабитель пытался изнасиловать пенсионерку

Преступник жестоко избил пострадавшую.

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В Обуховском районе Киевской области мужчина напал на пожилую женщину в ее же доме.

Об этом сообщает руководитель Полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.

“Он жестоко избил старушку, издевался над ней, угрожал ножом, пытался изнасиловать и ограбил“, - написал Небытов.

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Случайным свидетелем этого ужаса стал сын потерпевшей, который попытался поймать вора, но тот убежал. Однако, служебная собака Кира кинологической службы быстро взяла след нападающего и правоохранители задержали извращенца.

“Сейчас он сушит штаны и дает показания следователям, которые предоставят правовую квалификацию его действий. Но лично я считаю, что надо лишать общество от таких нелюдей!“, - подчеркнул руководитель полиции Киевщины.

Как сообщалось 6 сентября, в киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее дочери.

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