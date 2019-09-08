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На Обуховщине грабитель пытался изнасиловать пенсионерку

Комментариев: 3
Преступник жестоко избил пострадавшую.
На Обуховщине грабитель пытался изнасиловать пенсионерку
© facebook.com/Андрей Небытов
Фото 1/3
  • Служебная собака помогла задержать преступника
  • Служебная собака помогла задержать преступника
  • Служебная собака помогла задержать преступника
На Обуховщине грабитель пытался изнасиловать пенсионерку
Служебная собака помогла задержать преступника
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В Обуховском районе Киевской области мужчина напал на пожилую женщину в ее же доме.

Об этом сообщает руководитель Полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.

“Он жестоко избил старушку, издевался над ней, угрожал ножом, пытался изнасиловать и ограбил“, - написал Небытов.

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Случайным свидетелем этого ужаса стал сын потерпевшей, который попытался поймать вора, но тот убежал. Однако, служебная собака Кира кинологической службы быстро взяла след нападающего и правоохранители задержали извращенца.

“Сейчас он сушит штаны и дает показания следователям, которые предоставят правовую квалификацию его действий. Но лично я считаю, что надо лишать общество от таких нелюдей!“, - подчеркнул руководитель полиции Киевщины.

Как сообщалось 6 сентября, в киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее дочери.

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Теги: грабитель, Киевская область, изнасилование
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    08.09.2019, 14:44
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗЛЫДЕНЬ ПИСЮНЯВЫЙ.....)))
СУГС !!!
Адекваты    08.09.2019, 13:55
Оценка:  +2
Адекваты
Геронтофил,плавно перетекающий в некрофилию)))Скоро трупы будет кокать))
Кайдаш    08.09.2019, 13:41
Оценка:  -1
Кайдаш
писец... неужели так сложно найти нормальную бабу, и пользовать её к взаимному удовольствию? Или он эту пенсионерку со школы хотел???
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