В Виннице повесился мужчина, снимавший детей в порно

Накануне суд арестовал мужчину. Полиция инициировала проверку законности действий работников СИЗО.

Мужчина покончил с собой через два дня после задержания Нацполиция Украины

В субботу, 7 сентября, 32-летний житель Винницы, который распространял детскую порнографию, повесился в изоляторе временного содержания. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.

"По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство – повесился на пододеяльнике", – говорится в сообщении.

Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Полиция инициировала проверку законности действий работников СИЗО.

Ранее на этой неделе в Виннице задержали мужчину, который пытал усыновленных детей и снимал их в порно. Дети проживали в антисанитарных условиях

Также сообщалось, что полиция задержала вероятного организатора детской порностудии в Киеве.

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