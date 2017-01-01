АЧС: 73 тысячи туш свиней утилизированы во Львовской области

Всего на предприятии утилизировавшем свиней насчитывается 0,1 млн голов.

В Украине уничтожили порядка 170 тысяч свиней с начала года Getty Images

На предприятии "Галичина-Захід" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область) по состоянию на 8 сентября из-за вспышки африканской чумы (АЧС) утилизированы 72 569 туш свиней.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.

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Всего обустроено 9 котлованов для утилизации свиней. Заложено и утилизировано 72 569 туш. Скотомогильник обустроен на площади 2 040 кв. м. В работах по утилизации задействованы 232 человека и 30 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, Львовская областная государственная администрация заявляет о падеже 320 свиней от африканской чумы (АЧС) 16 августа на предприятии "Галичина-Запад" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.

Как сообщалось. в 2018 году в селе под Николаевом свиньи съели пенсионера.

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