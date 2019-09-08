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В Одессе продавца шаурмы ранили ножом

Комментариев: 2
Мужчина получил ножевое ранение в грудь.
Пострадавшего мужчину госпитализировали
Пострадавшего мужчину госпитализировали
Скриншот

В центре Одессы на улице Преображенской произошел конфликт с поножовщиной. Серьезно пострадал продавец шаурмы.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

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Инцидент произошел вечером в субботу. Продавец получил ножевое ранение в грудь. Свидетели происшествия вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали.

Также сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого в совершении этого преступления. Но официальных комментариев о произошедшем пока нет.

Ранее на этой неделе стало известно, что под Одессой выросло число отравившихся шаурмой – до 41, среди них 10 детей. При этом у первых 13 пострадавших установили диагноз – сальмонеллез.

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Теги: Одесса, нападение, ранение, шаурма
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Комментариев (2)
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Кайдаш    08.09.2019, 14:48
Оценка:  0
Кайдаш
На базаре к грузину, торгующему шаурмой подходит поддатый мужичок:
- Скажите, эта шаурма вчера мяукала, или гавкала?
Грузин начинает закипать:
-Этот шаурма вчера по базару пьяный ходил, и глюпый вопрос задавал!

Вообще, жаль нацмена; хотя я как-то раз летом жютко отравился
Кайдаш    08.09.2019, 14:44
Оценка:  0
Кайдаш
Пришла его очередь шаурмой быть....
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