В Одессе продавца шаурмы ранили ножом
В центре Одессы на улице Преображенской произошел конфликт с поножовщиной. Серьезно пострадал продавец шаурмы.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.
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Инцидент произошел вечером в субботу. Продавец получил ножевое ранение в грудь. Свидетели происшествия вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали.
Также сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого в совершении этого преступления. Но официальных комментариев о произошедшем пока нет.
Ранее на этой неделе стало известно, что под Одессой выросло число отравившихся шаурмой – до 41, среди них 10 детей. При этом у первых 13 пострадавших установили диагноз – сальмонеллез.
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- Скажите, эта шаурма вчера мяукала, или гавкала?
Грузин начинает закипать:
-Этот шаурма вчера по базару пьяный ходил, и глюпый вопрос задавал!
Вообще, жаль нацмена; хотя я как-то раз летом жютко отравился