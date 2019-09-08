В Одессе продавца шаурмы ранили ножом

Мужчина получил ножевое ранение в грудь.

В центре Одессы на улице Преображенской произошел конфликт с поножовщиной. Серьезно пострадал продавец шаурмы.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

Читай также: Полицейского порезали в харьковском метро

Инцидент произошел вечером в субботу. Продавец получил ножевое ранение в грудь. Свидетели происшествия вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали.

Также сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого в совершении этого преступления. Но официальных комментариев о произошедшем пока нет.

Ранее на этой неделе стало известно, что под Одессой выросло число отравившихся шаурмой – до 41, среди них 10 детей. При этом у первых 13 пострадавших установили диагноз – сальмонеллез.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram