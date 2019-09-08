Минобороны показало военные учения на Дунае

В течение трех дней украинские и румынские моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО.

В устье реки Дунай завершились двусторонние украинско-румынские учения Риверин-2019. Сюжет об учениях сняла телерадиостудия Бриз, сообщает Минобороны Украины в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, что в течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам надводной обстановки в акватории реки Дунай

"Участники учений отработали вопросы тактического маневрирования, противоминные действия, поиск и спасение человека, который упал за борт, а также провели досмотровую операцию", – говорится в материале.

В учениях принимали участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии. Были привлечены пять румынских кораблей, а также шесть украинских кораблей и вертолет Ми-14.

Ранее сообщалось, что в Дании начались ежегодные военно-морские учения Northern Coasts. Они будут проходить до 19 сентября вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем, а также между городами Киль и Борнхольм. В маневрах участвуют около 3 тысяч военнослужащих и более 40 судов из 18 стран.

Украинские военные участвуют в учениях НАТО в Германии

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