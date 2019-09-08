В "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме

Происходящее пользователи сети называют "массовым психозом".

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В псевдореспублике “ДНР“ детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР. На детях были пионерские галстуки и красны пилотки.

Соответствующий снимок в соцсети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги “ДНР“.

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“В Дырляндии идет все по плану... Какой еще разработал Вольдемар Ульянов, а другой Вольдемар продолжает внедрять как один из вариантов массового психоза. Одно жаль – это детей, которые стоят в этом строю и последние 5 лет подвергаются агрессивной совковой пропаганде, которая очень сильно входит в голову, а лечится к сожалению очень трудно“, – подписал фото Штефан.

Кроме того, он отметил в следующем посте, что подобные попытки внедрения посоветского мышления предпринимаются и в других регионах нашей страны.

Как сообщалось, 7 мая в России детсадовцев вывели на парад “дошкольных войск“.

Также известно, что в “ЛДНР“ детей учат стрелять из АК в рамках проекта “Яркое детство“.

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