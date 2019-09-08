В "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме
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В псевдореспублике “ДНР“ детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР. На детях были пионерские галстуки и красны пилотки.
Соответствующий снимок в соцсети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги “ДНР“.
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“В Дырляндии идет все по плану... Какой еще разработал Вольдемар Ульянов, а другой Вольдемар продолжает внедрять как один из вариантов массового психоза. Одно жаль – это детей, которые стоят в этом строю и последние 5 лет подвергаются агрессивной совковой пропаганде, которая очень сильно входит в голову, а лечится к сожалению очень трудно“, – подписал фото Штефан.
Кроме того, он отметил в следующем посте, что подобные попытки внедрения посоветского мышления предпринимаются и в других регионах нашей страны.
Как сообщалось, 7 мая в России детсадовцев вывели на парад “дошкольных войск“.
Также известно, что в “ЛДНР“ детей учат стрелять из АК в рамках проекта “Яркое детство“.
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А за Ними Россия ! И этом многое сказанно!
Они самостоятельные, Они на своей Замле, а Окраина под внешним управлением-своего ума нет, да и не будет уже никогда.
Ну а теперь, вумные окраинцы, продолжаем изливать желчь
А пошто не напоОкраински?
не патриотично
Должно быть Онотоль Штефаненко
А что этот ВСУшкик там делает?
Ах, так это же самые секретные сведения , которые добыл этот двуличный подглябыватель.
Алкохряк тю-тю, а журналисты бигмира продолжают гнуть его линию. Это алкохряк сгонял бюджетников "Рошена" ему дякуваты.
Пы.Сы.Советская школьная форма даже сейчас пользуется популярностью у нормальных людей...не чета бандеровскому тряпью
Эти детки войдут в Кыуёв на танках но в своё время. А с родители этих деток доблестные ВСУ познакомились в КОТЛАХ. Напомнить каких или для тебя Иловайск как для немца Сталинград
Где ольгинские запоребриковцы, щас отделаю, как Бог черепаху, благо настроение и кураж есть )))