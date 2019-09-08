Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме

Комментариев: 10
Происходящее пользователи сети называют "массовым психозом".
В "ДНР" детей согнали на площадь в советской форме

Читай также: Правнук Сталина прокомментировал рекордное увеличение в РФ количества “соскучившихся“ по Сталину

В псевдореспублике “ДНР“ детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР. На детях были пионерские галстуки и красны пилотки.

Соответствующий снимок в соцсети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги “ДНР“.

Читай также: В форме НКВД: Ростовские полицейские к 9 мая сделали фотосессию

“В Дырляндии идет все по плану... Какой еще разработал Вольдемар Ульянов, а другой Вольдемар продолжает внедрять как один из вариантов массового психоза. Одно жаль – это детей, которые стоят в этом строю и последние 5 лет подвергаются агрессивной совковой пропаганде, которая очень сильно входит в голову, а лечится к сожалению очень трудно“, – подписал фото Штефан.

Кроме того, он отметил в следующем посте, что подобные попытки внедрения посоветского мышления предпринимаются и в других регионах нашей страны.

Как сообщалось, 7 мая в России детсадовцев вывели на парад “дошкольных войск“.

Также известно, что в “ЛДНР“ детей учат стрелять из АК в рамках проекта “Яркое детство“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: "ДНР", СССР, коммунизм, психоз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    08.09.2019, 16:19
Оценка:  0
nelci
Малоправдоподобное фото, мало вохры в униформе и с нагайками...
всем_пока    08.09.2019, 16:13
Оценка:  -1
всем_пока
...хорошие детки!
А за Ними Россия ! И этом многое сказанно!
Они самостоятельные, Они на своей Замле, а Окраина под внешним управлением-своего ума нет, да и не будет уже никогда.
Ну а теперь, вумные окраинцы, продолжаем изливать желчь
всем_пока    08.09.2019, 16:05
Оценка:  0
всем_пока
Соответствующий снимок в соцсети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

А пошто не напоОкраински?
не патриотично
Должно быть Онотоль Штефаненко
А что этот ВСУшкик там делает?
Ах, так это же самые секретные сведения , которые добыл этот двуличный подглябыватель.
Хулиганка*    08.09.2019, 15:48
Оценка:  -1
Хулиганка*
согнали....(((
Алкохряк тю-тю, а журналисты бигмира продолжают гнуть его линию. Это алкохряк сгонял бюджетников "Рошена" ему дякуваты.
Пы.Сы.Советская школьная форма даже сейчас пользуется популярностью у нормальных людей...не чета бандеровскому тряпью
Кайдаш    08.09.2019, 15:55
Оценка:  -3
Кайдаш
Шановне панство, перед нами яркий образец киселёвского оболванивания...
всем_пока    08.09.2019, 16:09
Оценка:  -2
всем_пока
Смотри внимательно, окраинец!
Эти детки войдут в Кыуёв на танках но в своё время. А с родители этих деток доблестные ВСУ познакомились в КОТЛАХ. Напомнить каких или для тебя Иловайск как для немца Сталинград
Letohradek    08.09.2019, 15:22
Оценка:  -6
Letohradek
Потерянное поколение ... Ров с крокодилами, должен разделять Украину с Дырляндией! Людьми, эти ватные скоты уже не станут!
П    08.09.2019, 15:46
Оценка:  -7
П
К большому сожалению соглашусь с вами.
Via_dolorosa    08.09.2019, 15:22
Оценка:  -4
Via_dolorosa
осколки Совка; империи так быстро не умирают. Эта бредятина ещё долго будет бродить по бывшим республикам СССР.
Aspid    08.09.2019, 15:02
Оценка:  -4
Aspid
А вечером, для бородатых боевиков в миниюбках под шансон выступать будут... Как там люди терпят всё это, пзц...
Кайдаш    08.09.2019, 14:51
Оценка:  -2
Кайдаш
Да, рюцкий мир - это нечто (((.

Где ольгинские запоребриковцы, щас отделаю, как Бог черепаху, благо настроение и кураж есть )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь