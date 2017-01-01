На Донбассе за причастность к НВФ задержали 9 человек

За прошедшую неделю нацгвардейцы в зоне ООС на блокпостах вблизи населенных пунктов Мариуполь, Волноваха, Благодатное провели около 20 задержаний.

Были выявлены 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям ngu.gov.ua

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины за прошлую неделю задержали мужчину, который находился в розыске, и 9 человек по подозрению в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщила группировка Национальной гвардии Объединенных сил, передает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что за прошедшую неделю военнослужащие Национальной гвардии, выполняющие служебно-боевые (специальные) задачи в составе операции Объединенных сил, на блокпостах вблизи населенных пунктов Мариуполь, Волноваха, Благодатное провели около 20 задержаний.

"На одном из блокпостов возле Мариуполя нацгвардейцы обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции ГУ НП Украины", - говорится в сообщении.

Также за неделю были выявлены и задержаны 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

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"Кроме того, период с 1 по 7 сентября, были выявлены и задержаны 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе Национальной полиции все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины", - отметили в Нацгвардии.

Как сообщалось 6 сентября, ФСБ планировала теракт в Бердичеве.

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