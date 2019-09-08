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Сенцов завел страницу в Twitter

Комментариев: 1
В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период заключения в России.
Олег Сенцов на свободе
Олег Сенцов на свободе

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.
 
На эту страницу подписалось уже более 5000 пользователей.
 
Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.
 
Напомним, что 7 сентября режиссер Олег Сенцов вместе с другими украинскими пленными вернулся в Украину в рамках обмена с Россией.
 
 
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Теги: социальные сети, twitter, Сенцов, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хулиганка*    08.09.2019, 15:50
Оценка:  0
Хулиганка*
интересно, почему же ни один канал не показывает "гениальный" фильм этого режиссера? Я думаю кто его посмотрел тот знает насколько этот фильм "гениален"
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