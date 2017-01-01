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В СНБО хотят переподчинить Укроборонпром

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Предприятие ждет оптимизация, назначен новый руководитель, который формирует новую команду.
В Укроборонпроме началались реформы
В Укроборонпроме началались реформы
ТСН
 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк предлагает сменить акционера государственного концерна Укроборонпром. 
 
Как отметил Данилюк в интервью Радио Свобода сейчас функцию акционера предприятия выполняет Кабинет министров.
 
 
"Моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также обеспечивает соответствующую связь с президентом", - считает секретарь СНБО.
 
 
Также Данилюк заявил, что предприятие ждет оптимизация.
 
"Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которые понимают как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи - ликвидировать не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов, что не работает - надо ликвидировать, но то, что останется, и будет костяком нового "Укроборонпрома", - сказал он.
 
Напомним, что бывший министр экономики Айварас Абромавичус назначен главой Укроборонпрома
 
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Теги: СНБО, секретарь СНБО, Александр Данилюк, Укроборонпром, Айварас Абромавичус
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Источник: korrespondent.net

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