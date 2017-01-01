Денисова ответила на предложение Москальковой

В списках заключенных, которые украинская сторона передала России было 150 граждан Украины, удерживаемых в РФ.

Денисова рассказала, что дальше будет с вопросом пленных Лига.net

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что со стороны РФ не поступало никаких предложений по соглашению о прекращении уголовного преследования россиян и украинцев на паритетных началах, о котором заявила российский омбудсмен.

"Я ... прочитала об этом в новостях. Если она (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - заявила Денисова в интервью ВВС-Украина.

Также Денисова сообщила, что в списках, которые были переданы Москальковой и уполномоченным органам РФ, занимающимся вопросами освобождения, было 150 граждан Украины.

"Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули ... Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех ... Переговоры продолжаются, это только начало", - отметила омбудсмен.

Она уточнила, что в этом списке есть крымские татары.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить между Украиной и РФ соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - заявила российский омбудсмен.