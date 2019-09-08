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Три страны заявили о непризнании "выборов" в Крыму

Комментариев: 4
Литва, Латвия и Грузия поддержали территориальную целостность Украины.
Псевдовыборы на оккупированном полуострове
Псевдовыборы на оккупированном полуострове
Вести.ру

Грузия, Литва и Латвия не признают так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму, говорится в заявлениях МИД этих стран.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые "местные выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении грузинского ведомства.
 
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс не признает так называемые "выборы" в оккупированном Крыму и подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины.
 
"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.
 
Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.
 
"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич в Twitter.
 
Напомним, что министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.
 
 
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Теги: Грузия, Крым, Латвия, Литва, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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nelci    08.09.2019, 19:07
Оценка:  -7
nelci
А как же весь мир с нами? Обидно, понимаешь...
LoveFreedom    08.09.2019, 19:12
Оценка:  +4
LoveFreedom
с нами...с нами...не с ка.цапами же))
всем_пока    08.09.2019, 19:18
Оценка:  -1
всем_пока
...а наокраинцы полагают, что ЕС и США с ними?
Вы нужны как дойная корова.
Вся наокраинская экономика только на погашение долгов
Спросишь, а что Крым?
А Крым на выборах
А кого ты выбрал?
Разом не "мальчика" Кремля?
всем_пока    08.09.2019, 19:14
Оценка:  -5
всем_пока
...то есть, Наокраина делает всё, только для признания "прогрессивного" Мира?
А для пущей признательности призвала пиндосию поуправлять собой.
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