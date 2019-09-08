Три страны заявили о непризнании "выборов" в Крыму

Литва, Латвия и Грузия поддержали территориальную целостность Украины.

Грузия, Литва и Латвия не признают так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму, говорится в заявлениях МИД этих стран.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые "местные выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении грузинского ведомства.