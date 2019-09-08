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В РФ отреагировали на требование выдачи Цемаха

Комментариев: 8
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого в крушении Боинга над Донбассом.
Россия Цемаха отпускать не собирается
Россия Цемаха отпускать не собирается
 
Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском Боинге рейса MH17 Владимира Цемаха, говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах
 
"Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче Владимира Цемаха в посольство не поступало", - заявили в миссии.
 
Ранее голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России в рамках обмена 35 на 35.
 
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого, а уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ей о запросе Нидерландов ничего не известно.
 
Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
 
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Теги: Украина-Россия, Нидерланды, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Сеемма    08.09.2019, 22:02
Оценка:  -3
Сеемма
Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!
Брюква_и_Клюква    08.09.2019, 21:47
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Так и выдавать-то некого. Сгинет Цемах на просторах Мокселя, как Петров с Башировым.
fkrfyfan    08.09.2019, 21:36
Оценка:  -4
fkrfyfan
Хрен всем по морде. Никто его не выдаст
сергей11    08.09.2019, 21:48
Оценка:  0
сергей11
Так кто там сбил Боинг??
wahmurkadurnaya    08.09.2019, 21:30
Оценка:  +4
wahmurkadurnaya
"... І ніхто не впізнає, де могила його." (цапська народна пісня). Тут цапський світ - смердить цапами.
Юдзиро2019    08.09.2019, 22:09
Оценка:  -2
Юдзиро2019
wahmurkadurnaya
Так же как не узнала куда пропал украинский авиадиспетчер. и где её могилка.
Здесь бандерлогский мир - воняет свиньями.
wahmurkadurnaya    08.09.2019, 21:25
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Царствіє йому нєбєсноє!
ВыВсеВрети    08.09.2019, 22:07
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
лучше, земля стекловатой!...)))))))
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