В РФ отреагировали на требование выдачи Цемаха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого в крушении Боинга над Донбассом.

Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском Боинге рейса MH17 Владимира Цемаха, говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах

"Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче Владимира Цемаха в посольство не поступало", - заявили в миссии.

Ранее голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России в рамках обмена 35 на 35.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого, а уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ей о запросе Нидерландов ничего не известно.