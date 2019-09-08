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Макрон и Путин обсудили переговоры по Украине

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Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита в Нормандском формате.
Макрон и Путин провели переговоры
Макрон и Путин провели переговоры
 
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а также Путин отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки", сообщает пресс-служба Кремля.
 
 
"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - говорится в сообщении Кремля.
 
Напомним, что 7 сентября, комментируя обмен пленными, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации Минских соглашений. 
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Теги: Украина-Россия, Путин, Франция, нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    08.09.2019, 21:39
Оценка:  -1
bertal
Смешно, кто -то решает за другую страну, мне обидно., быдлу этого не понять, О чем там жи ды говорят?
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