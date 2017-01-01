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В Раде разработают механизм для запрета визитов политиков в РФ

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В партии Слуга Народа считают, что переговоры от имени Украины неуполномоченных на это лиц следует трактовать как государственную измену и наказывать заключением.
Медведчук во время одной из поездок в Россию
Медведчук во время одной из поездок в Россию
КП
 
Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и депутат от Слуги народа Богдан Яременко планирует разработать законопроект, предусматривающий наказание за переговоры от имени Украины неуполномоченными лицами, рассказал он в интервью ТСН.
 
По словам Яременко, подготовка такого законопроекта является его частной инициативой и вскоре это обязательно будет сделано.
 
"У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся очень вредоносным образом. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, отличных от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины. Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, «нюхнуть» газа, это вредно. Цена этого — человеческие жизни. Это надо трактовать только так", — считает нардеп.
 
Яременко убежден, что такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это заключением. Он также уверен, что отмена неприкосновенности с 2020 года лишь способствовать этому.
 
«Надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны навредить человеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должен пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы — это государственная измена. Это должно наказываться", — пояснил Яременко.
 
Напомним, что кум президента России Владимира Путина, народный депутат от фракции Оппозиционная платформа за Жизнь Виктор Медведчук периодически ездит в РФ, где встречается с руководством государства.
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Теги: Верховная Рада, парламент, Виктор Медведчук, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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