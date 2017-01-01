Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек

Во время шестибалльного шторма в акватории Черного моря было спасено пять человек, шесть – утонули.



Шесть человек утонули во время шторма в аннексированном Крыму, сообщают местные СМИ в воскресенье, 8 сентября.



Отмечается, что в акватории Черного моря удалось спасти пять человек, однако шестеро получили смертельные травмы. Несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море.







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Помощь потребовалась пяти людям на пляже в поселке Отрадное. Троих удалось спасти, а остальные погибли от травм, полученных в штормящем море. Кроме того, двое мужчин не смогли доплыть к берегу на пляже Солярис.

Напомним, на днях в Таиланде из-за шторма Подул и сезонного муссона погибли 16 человек

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