Итоги 8 сентября: Шторм в Крыму, выборы в РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Крым накрыл мощный шторм; в России состоялись местные выборы. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Шторм в Крыму унес жизни шести человек

Шесть человек утонули во время шторма в аннексированном Крыму. Несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море. Спасателям удалось спасти пять человек, при этом шестеро получили смертельные травмы.

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а также Путин отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита “нормандской четверки“

Украина не признала “выборы“ в аннексированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых “местных выборов“ в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Грузия, Литва и Латвия уже заявили, что не признают так называемые “местные выборы“ в Крыму.

8 сентября в России провели единый день голосования. Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от Коммунистической партии 49-летний Вадим Чистяков скончался после посещения избирательных участков.

В Виннице повесился мужчина, снимавший детей в порно

В СИЗО повесился мужчина, снимавший в порно усыновленных детей - 3-летнюю девочку и 5-летнего мальчика.

Трампу вновь грозит импичмент

В Конгрессе США готовятся объявить импичмент главе Белого дома Дональду Трампу. В законодательном органе поставят на голосование резолюцию о проведении расследования для объявления импичмента.

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