ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов

По позициям врага ударили из ПТРК.

на Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.

Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что по позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса.

“Оператор украинского ПТРК на Светлодарськой дуге уничтожает вражеский блиндаж“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 12 июля, дрон заснял погоню бойцов ВСУ за артиллеристами “ДНР“.

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