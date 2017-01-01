ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов
По позициям врага ударили из ПТРК.
на Донбассе засняли уничтожение силами ООС блиндажа оккупационных войск на Светлодарской дуге.
Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
Читай также: В сети опубликовали видео последствий действий боевиков на Донбассе
Отмечается, что по позициям оккупантов осуществлен удар из противотанкового ракетного комплекса.
“Оператор украинского ПТРК на Светлодарськой дуге уничтожает вражеский блиндаж“, – говорится в сообщении.
Как сообщалось 12 июля, дрон заснял погоню бойцов ВСУ за артиллеристами “ДНР“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram